Tips Bokselse Kwis in tien etalages

Op de foto: Een van de 'missies' van de Bokselse Kwis wordt ook dit jaar gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze missie start om klokslag 18.30 uur; per team mag maximaal één deelnemer naar binnen... (Foto: Albert Stolwijk).

De Bokselse Kwis beleeft zaterdag 5 november de derde editie. De belangstelling voor de dorpsquiz is ook dit jaar weer massaal. Niet minder dan 75 teams - zo'n twintig meer dan in 2015 - hebben zich aangemeld en daarmee gaan naar verwachting een kleine vijftienhonderd inwoners meedoen aan het spel, een record. Alle teams gaan strijden voor een zelfgekozen lokaal goed doel.

Een van deze missies zal evenals in voorgaande edities plaatsvinden in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis. Over de inhoud van deze 'geheime missie' worden geen mededelingen gedaan, wel is duidelijk dat teams hier al vroeg moeten zijn. Om klokslag 18.30 uur start in de raadzaal een quizronde waarvoor slechts één lid per team wordt toegelaten.

Ook dit jaar worden voorafgaand aan de Bokselse Kwis mysterieuze tips en aanwijzingen verspreid. Vanaf zaterdag 29 oktober kunnen in etalages of winkels van tien sponsors belangrijke aanwijzingen worden gevonden, die meehelpen bij het oplossen van een belangrijke opdracht op 5 november.

De tips zijn op de volgende tien locaties - in willekeurige volgorde - te zien: VVV/Beleef Boxtel (Markt), café D'n Hendrik (Markt), Stichting Brabants Centrum (Prins Bernhardstraat), 1dr8 (Clarissenstraat), Ring & Go (Rechterstraat), Van Doornmalen Elektro (Stationsstraat), Mr. & Mrs. Filipe (Markt), Schoenenoutlet (Rechterstraat), lunchroom Meneer van Dommelen (Prins Hendrikstraat) en activiteitenboerderij 't Dommeltje (Hoog Munsel).

De Bokselse Kwis start zaterdag 5 november om 18.00 uur; op dat tijdstip opent de deur van restaurant En Garde! aan de Markt en kunnen de quizboeken opgehaald worden. De quiz eindigt die avond als de klok van de Sint-Petrustoren elf keer slaat. Wie het quizboek later inlevert, krijgt strafpunten.

