Tijvert klaar voor statushouders

Op de foto: De voormalige hotelaccommodatie van een schoolgebouw aan de Tijvert is verbouwd voor de opvang van asielzoekers met een verblijfsstatus. (Foto: Peter de Koning).

Eind oktober worden de woonuits aan de Tijvert opgeleverd en kunnen dertien mannelijke statushouders er hun intrek nemen. Dat heeft wethouder Marusjka Lestrade woensdag bekendgemaakt.

Woonstichting Sint-Joseph heeft de voormalige hotelaccommodatie op de tweede verdieping van het inmiddels verdwenen opleidingsinsitituut BGA de voorbije maanden verbouwd. Het werk is nagenoeg voltooid en aan het einde van deze maand worden de nieuwe woonunits voor asielzoekers met een verblijfsvergunning opgeleverd. ,,Afgesproken is dat welzijnsorganisatie ContourdeTwern de begeleiding van de bewoners op zich gaat nemen. Dit betekent dat er één aanspreekpunt is voor vragen van de nieuwe bewoners, maar ook voor eventuele vragen vanuit de buurt. Bovendien is integratie, waaronder taalonderwijs en begeleiding naar (vrijwilligers)werk, onderdeel van de ondersteuning door deze coach. Het technisch beheer van het pand ligt bij Sint-Joseph", aldus wethouder Lestrade.

Ze meldt dat er uitsluitend Syrische mannen worden gehuisvest; de meesten van hen wachten op gezinshereniging.