Oorlogsvondsten Groene Poort bij Dommelland Live

De uitzending van Dommelland Live van vanavond haakt dit keer in op de vondst van verschillende voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog in de bossen rondom Oertijdmuseum De Groene Poort, waaronder een metalen kistje met 170 stuks munitie. Koos van Groeningen en Rien Bos vertellen over het belang van de historische schatten. Het museum spreekt van een tijdcapsule.

Ook is er in de uitzending uitgebreid aandacht voor de aftrap van de Top 2000 van vrijdag in Liempde. Initiatiefneemster Yvon van den Bosch en vlogger Lars Jenissen delen met de kijker hun belevenissen tijdens het radiospektakel. Penny Simons van Oplage 12 uit Liempde geeft tips om surprises te maken voor het Sinterklaasfeest. Daarnaast wordt een vlog van boswachter Frans Kapteijns getoond en een reportage van Roel en Emile die eveneens bij de opening van de Top 2000 waren.

De presentatie van Dommelland Live is in handen van Claudia Pinxt. Het programma wordt vanavond vanaf 20.30 uur uitgezonden op Ziggo kanaal 47. Terugkijken kan ook via www.omroepdommelland.nl. (Foto: Peter de Koning).