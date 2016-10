Tieners in actie voor Voedselbank

Op de foto: Neeltje, Dewi, Leila en Joy leverden de kar met producten woensdag af bij voorzitter Arjen van Witteveen van Voedselbank Boxtel.

Leila Zimmerman, Neeltje Schellekens, Dewi Peijnenburg en Joy Boogaard gingen woensdag met een winkelkaartje op pad in Boxtel-Oost. De tieners gingen langs de deuren en vroegen om houdbare producten die bedoeld waren voor Voedselbank Boxtel. Het leverde een volle kar op die woensdagmiddag werd aangeboden aan voorzitter Arjen Witteveen van Voedselbank Boxtel.

Leila kwam op het idee om in actie te komen via haar vader Arne Zimmerman. De Boxtelse tiener is fervent vlogster (blog met videobeelden op Youtube) en legde ook deze dag met videocamera vast. Het filmpje is vanaf donderdag te bekijken via Youtube. Mensen die de vlog willen zien, kunnen 'LeilaChannel' intypen in de zoekbalk.