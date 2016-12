The Star Company geeft concert

Op de foto: Onlangs nam The Star Company een videoclip in Boxtel die hoort bij het lied Let the children play. (Foto: Albert Stolwijk).

Na vele zang- en danslessen, de opname van een videoclip en de lancering van de single 'Let the children play' is een concert een logisch vervolg. De twintig kinderen die deelnemen aan het project The Star Company van initiatiefnemers Inge van den Biggelaar en Roel Jongenelen verzorgen zondag 22 januari een gevarieerd optreden in restaurant Het Hof aan de Nieuwstraat in Liempde onder de noemer The Star Company in Concert.

The Star Company is een project waarbij kinderen wekelijks bij elkaar komen en les krijgen in zang, acteren en dans. Ook mental coaching vormt een belangrijk onderdeel. Eind oktober werd de videoclip bij het lied 'Let the children play' opgenomen.

Jongenelen zorgt tijdens het optreden voor de muzikale begeleiding, ook de Gildenbondsharmonie heeft medewerking toegezegd. Naast 'Let the children play' en het lijflied van The Star Company, dat volgens Van den Biggelaar 'erg sprookjesachtig' is, komen allerlei Nederlands- en Engelstalige covers voorbij. The Star Company in Concert duurt zo'n twee uur, inclusief een pauze.

Kaarten voor het concert kosten tien euro en zijn te koop via e-mail: info@apollo-98.nl of telefoonnummer 06-21 24 00 63. ,,Er zijn al diverse kaarten verkocht", aldus Van den Biggelaar. ,,We hopen natuurlijk dat ons concert uitverkocht raakt. Mogelijk verzorgen we die dag dan een tweede optreden."