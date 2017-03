Terug in d´n Ted en SPPiLL werken samen

Rob Dito, bestuurslid van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) en voorzitter Paul Saris en secretaris Leo Huibers van Terug in d'n Ted ondertekenden gisteren in de herenkamer van D'n Liempdsen Herd een intentieverklaring. De twee organisaties, die zich beiden op eigen wijze inzetten voor het bewaren en tonen van cultureel erfgoed van Liempde en Het Groene Woud, gaan nauw samenwerken.

,,Eigenlijk werken we al volop samen op basis van vertrouwen. En daarmee kom je een heel eind", vertelt Saris. ,,Maar het is goed om het officieel te bekrachtigen." Op het terrein achter D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg, dat een bezoekerscentrum moet worden voor toerisme in Het Groene Woud en Liempde, wil Terug in d'n Ted een veldschuur bouwen waar ze hun materialen kunnen opslaan én laten zien aan het publiek. ,,Terug in d'n Ted laat zich nu vooral zien tijdens de Boeremèrt en de Oldtimerdag, straks gaan we een aantal keren per jaar de deuren van onze veldschuur openzetten en evenementen organiseren op en rond het erf van de boerderij. We willen mensen zo deelgenoot maken van oude materialen en gebruiken. Dat doen we met een spannend verhaal, daar zitten we niet verlegen om", grapt Saris. Dito is content met de plannen. ,,D'n Liempdsen Herd is niet exclusief voor enkele leden van SPPiLL, maar bedoeld voor de hele gemeenschap."

Op het erf worden ook nog een bakhuis en een klompenmakerswerkplaats gerealiseerd. Terug in d'n Ted regelt de bouw van de veldschuur zelf met vrijwilligers en hoopt in oktober de schuur klaar te hebben. (Foto: SPPiLL).