Studenten openen YourStory in Stationsstraat

Enigszins op hete kolen vertellen drie vierdejaarsstudenten van de opleiding Vormgeving en Productpresentatie van het SintLucas over de pop-upwinkel YourStory aan de Stationsstraat die vandaag, donderdag 1 december, geopend is. Twee dagen voor de officiële kick-off moet er echter nog flink gezaagd, getimmerd en gespijkerd worden om het ontwerp van de zogeheten experimenteerwinkel in het pand waar eerst schoenenzaak Verkuilen gevestigd zat, te realiseren. Letterlijk werk aan de winkel dus...

Oogverblindend wit met midden in de grote winkelruimte een kubus. Binnen in de shop-in-shop zijn de muren voorzien van contrasterende zwarte lijnen: hartslagen met hier en daar een piek. Het lijnenspel is ook doorgetrokken over de hagelwitte vloer. ,,Van YourStory moet je hart sneller gaan kloppen", legt Mandy Langens (22) uit Sint-Oedenrode uit. ,,Een echte winkel is het eigenlijk nog niet. Met ons ontwerp willen we ondernemers in Boxtel warm laten lopen voor YourStory. Daar kunnen ze straks in samenwerking met SintLucas hun producten en hun eigen verhaal op een unieke manier promoten."

Dat is dan ook precies de gedachte achter YourStory, de experimenteerwinkel van SintLucas. Het samenbrengen van Boxtelse winkeliers, studenten en klanten. ,,We willen in dit winkelpand retailers inspireren met nieuwe presentatietechnieken", zegt Juliëtte van de Wouw (19) uit Waalwijk. Kim van Santvoort (19) uit Someren wijst op de inspiratiebordjes die straks in het pand komen te hangen. ,,Hier mogen ondernemers en het winkelend publiek suggesties op achterlaten voor YourStory. Vervolgens gaat SintLucas met ze in gesprek of we de ideeën uit kunnen voeren. Dit is geen normale winkel. Juist de interactie met Boxtelaren maakt dit zo bijzonder." Met nog vijf andere studenten werken de drie meiden aan het ontwerp.

Beleving staat centraal in de experimenteerwinkel waar straks steeds wisselende teams van studenten en winkeliers de verhalen achter de ondernemers en hun producten op creatieve wijze presenteren. Experimenteren dus. Die artikelen worden daar overigens niet ter plekke verkocht. Eenmaal lekker gemaakt, moet het winkelpubliek de gang naar de Boxtelse retailzaken maken. ,,Vandaar de zakjes met lucht in het ontwerp", lacht Mandy. ,,We verkopen hier niets, alleen inspiratie." Op termijn gaan leerlingen van verschillende ambachtsopleidingen wel hun eigen werk verkopen als een opstap naar zelfstandig ondernemerschap.

YourStory is elke donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag is dat tussen 10.00 en 16.00 uur.

Lees het volledige artikel in Brabants Centrum van donderdag 1 december.

FOTO BOVEN: Mandy Langens, Kim van Santvoort en Juliëtte van de Wouw (v.l.n.r.) werken samen met nog vijf SintLucas-studenten aan het interieur van YourStory. (Foto: Peter de Koning).