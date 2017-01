Stroomstoring in Boxtel - Oost

Sinds woensdagochtend zitten 25 huishoudens, met name in de Europalaan in Boxtel-Oost, zonder stroom. Een woordvoerder van netbeheerder Enexis spreekt over 'een spontane storing' en verwacht dat de storing rond 17.30 uur is opgelost.

De oorzaak van de stroomstoring is onbekend. ,,Een zogenoemde laagspanningstoring duurt vaak langer, omdat we bij het doormeten van de kabel alle huishoudens langs gaan om de hoofdzekering tijdelijk uit te schakelen. Dat houdt in dat mensen thuis moeten zijn en dat is niet altijd het geval", aldus de zegsman van Enexis.