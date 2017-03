Op de foto: Joost (links) en Hanneke ontvingen woensdag een fraaie cheque van de bekende Gaston van de Nationale Postcodeloterij. (Foto: Peter de Koning).

Gaston Starreveld van de Nationale Postcodeloterij voor de deur met een gouden envelop: voor vele mensen een grote droom. In de Charpentierstraat in Boxtel-Oost werd dit woensdagochtend werkelijkheid. Onder zes huishoudens is liefst één miljoen euro verdeeld.