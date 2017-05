Storing treft Brabants Centrum

De totstandkoming van de editie van donderdag 11 mei van Brabants Centrum verliep vandaag niet zonder tegenslag. Vanwege een technische storing is in de 36 pagina's tellende editie een pagina weggevallen. Een andere pagina is om die reden tweemaal afgedrukt.

De 'verdwenen' pagina was een verslaglegging van Dodenherdenking die op 4 mei werd gehouden. De pagina wordt vandaag wel opgenomen in de digitale editie van Brabants Centrum, die naar alle leden wordt verstuurd. Verder wordt de pagina volgende week alsnog opgenomen in de editie van donderdag 18 mei. De pagina met daarop voetbalnieuws van onder meer ODC en Boxtel staat vanwege de storing tweemaal in de krant.

In deze editie van Brabants Centrum staat onder meer het complete theaterprogramma van Podium Boxtel voor het seizoen 2017-2018.