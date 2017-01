Stoom verzoorzaakt brandmeldingen Vinckenrode

De Boxtelse brandweer moest vanochtend tweemaal uitrukken naar Hofjeshuis Vinckenrode aan de Mgr. Bekkersstraat in Boxtel. Het brandalarm van het openbaar meldsysteem ging tot twee keer toe af. Het bleek vals alarm.

De eerste melding werd rond 08.00 uur vanochtend gedaan. Terwijl de brandweermannen onderweg waren, kregen zij het bericht dat hun inzet niet meer nodig was. Prompt ging het alarm weer af. De brandweer deed ter plaatse onderzoek en ontdekte dat er in de technische ruimte stoom was vrijgekomen die het brandalarm activeerde.