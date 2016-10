Stichting strijdt tegen parkeervergunningen

Het actiecomité Parkeervergunningen Boxtel Centrum NEE is een stichting geworden. Het bestuur van de kersverse stichting koos voor deze vorm vanwege de rechtspositie; een stichting is een rechtspersoon waardoor het mogelijk is om eventueel naar de rechtbank te kunnen gaan. Het bestuur hoopt dat dit niet nodig zal zijn en dat in goed overleg met de gemeente Boxtel kan worden gekeken naar het parkeerbeleid.

De aanzet voor het actiecomité werd gegeven in november 2015 toen de gelijknamige pagina op Facebook werd gelanceerd. Reden hiervoor was het besluit van de gemeente Boxtel om in een groot deel van het centrum een parkeervergunningensysteem in te voeren. Sinds die tijd werd flink actie gevoerd tegen de plannen voor parkeervergunningen.

Vorige week maakte de gemeente Boxtel bekend dat op 1 november wordt gestart met een proef met een blauwe zone in het kernwinkelgebied. Gedurende twee jaar kunnen bezoekers van het centrum op bepaalde plekken parkeren met de blauwe parkeerschijf. De stichting vindt dat deze proef 'niet zoveel voorstelt'. ,,Het gaat om een klein gebied waar ook nog eens veel vergunninghouders wonen. Het heeft dus eigenlijk weinig zin." De stichting doet zelf ook onderzoek, met name in de straten rond het NS-station. ,,We controleren hoeveel auto's er staan, van wie deze zijn én spreken mensen aan. Dat treinreizigers in de wijken parkeren, is ons een doorn in het oog. Dat wil de stichting tegengaan."

De stichting heeft ook een nieuwe website: www.pvbnee.nl.