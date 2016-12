Sterren Jesus Christ schitteren in kerstgala

Liefhebbers van Jesus Christ in Concert kunnen hun hart ophalen. Twee sterren uit de Boxtelse hitmusical, Lisa van Nunen en Sjef Kuijpers, keren terug en zingen naast enkele bekende kersthits ook een kleine medley van liedjes uit de voorstelling. Zaterdag 17 december vindt op de Boxtelse schaatsbaan Het Grote Kerstbal 2016 plaats onder leiding van Dave Hanhart. De twee Boxtelaren geven tijdens het kerstgala een gastoptreden. Ook jong muzikaal talent Boaz Tooren maakt daar zijn opwachting.

Met het succesvolle Jesus Christ in Concert in de voormalige Heilig Hartkerk in het achterhoofd ging Podium Boxtel op zoek naar een nieuwe locatie om eenmalig een bijzonder evenement te organiseren. Uiteindelijk kwam het bestuur uit bij de uitbater van lunchroom Meneer van Dommelen: Mark van de Moosdijk.

Het kerstbal is een productie van Hanhart, bekend als muzikaal leider van de vier stijf uitverkochte uitvoeringen van Jesus Christ in Concert. Samen met zijn band en enkele Boxtelse gastmuzikanten verzorgt Hanhart een kerstconcert óp de schaatsbaan die straks tijdens de feestdagen nabij de Zwaanse Brug ligt. Podium Boxtel koos bewust voor deze bijzondere locatie. ,,Wij én onze bezoekers hebben het uitstapje naar de Heilig Hartkerk als bijzonder positief ervaren. Dat smaakte naar meer. Daarom willen we graag weer op een aparte plek een voorstelling organiseren", vertelt bestuursvoorzitter Paul van Alphen.

KERSTKLASSIEKERS

Tijdens het gala worden musicalhits, melancholische evergreens en Nederlandse liedjes opgevoerd in kerstsfeer. ,,Het combo en vocaal ensemble van Dave Hanhart en solisten bezorgen Boxtelaren een kerstavond om nooit te vergeten", verklapt Van Alphen.

Lisa van Nunen nam tijdens Jesus Christ in Concert de rol van één van de drie Simon Zelotes op zich. Tijdens Het Grote Kerstbal zingt ze 'Halleluja' en kruipt ze in de huid van Mariah Carey met het nummer 'All I want for Christmas'. Judas, oftewel Sjef Kuijpers, vertolkt dé kerstklassieker 'Driving home for Christmas'. Samen zingen ze ook een kleine medley van nummers uit Jesus Christ in Concert.

SINGER-SONGWRITER

Naast de twee musicalsterren, zal ook jong Boxtels talent Boaz Tooren optreden. Hij begeleidt zichzelf op gitaar en zingt 'Breng me naar het water' van Marco Borsato. Hij brengt daarnaast het zelfgeschreven nummer 'Van Binnen' ten gehore. Eerder dit jaar won hij, net als jeugdig talent Nohr de Vos, een felbegeerd plekje als PodiumTopper. In april staat hij samen met nog drie Boxtelse talenten op de bühne van Podium Boxtel.

Het Grote Kerstbal begint om 21.00 uur. Daarna is er een afterparty in de stijl van de jaren zeventig en tachtig. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl, bij Meneer van Dommelen, Hebbes (Markt), Jumbo (winkelcentrum Oosterhof), Marimba (Van Beekstraat) en drogist Bewust Beter aan de Liempdse Nieuwstraat. (Foto: Collectie Dave Hanhart).