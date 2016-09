Stemmen voor kinderdorp Palabana

Momenteel is kinderdorp Palabana van de Pola van der Donck Stichting een van de goede doelen die wordt belicht in een actie van omroep NRCV. Mensen die de activiteiten van de door Boxtelaar John Schalken geleide stichting willen ondersteunen, kunnen online hun stem uitbrengen.

Onder het motto 'Een kind zonder opleiding is als een vogel zonder vleugels' zet de Pola van der Donck Stichting zich in voor de aidswezen die in het kinderdorp in Zambia. Nu de weeskinderen ouder worden, dienen ze ook vervolgonderwijs te krijgen zodat ze later een plek in de samenleving kunnen vinden. Alleen door een goede opleiding, kunnen ze een baan vinden en op eigen benen staan.

Wijlen Pola van der Donck stichtte in Zambia drie hospices en renoveerde een weeshuis. Voor aidsweeskinderen richtte ze in 2005 het Palabana-kinderdorp op. ,,Wij als stichting doen er alles aan om dit te kunnen volbrengen maar kunnen dit niet meer alleen", aldus bestuurslid Anne Martens.

Stemmen kan op: www.ncrv.nl/geven/pola-van-der-donckstichting.