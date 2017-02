Op de foto: Van links naar rechts: adjudante Kris, jeugdprins Stef d'n Urste, jeugdprinses Nina d'n Urste en nar Olivier. (Foto: Peter de Koning).

Prins Stef d'n Urste (Stef de Been) en prinses Nina d'n Urste (Nina Kuilman) regeren dit jaar tijdens carnaval over de donseendjes van Eendengat. Het duo werd zondagmiddag na de traditionele verkiezingsmiddag in gemeenschapshuis De Rots gekozen. Kris van Loon werd geïnstalleerd als adjudante, Olivier Bouman neemt tijdens de carnaval de functie van nar op zich.