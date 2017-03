Stapelen houdt gemoederen bezig

Op de foto: Kasteel Stapelen (Foto: Henk van Weert).

Omwonenden van kasteelpark Stapelen ageren al langere tijd tegen de plannen voor grootschalige bebouwing in het park. Het voorgenomen wooncomplex was voor de paters assumptionisten een van de inkomstenbronnen om het plan stadslandgoed Stapelen te realiseren. Nu het kasteel, en mogelijk ook het park, naar alle waarschijnlijkheid verkocht wordt, willen de protesterende bewoners graag in gesprek met de paters.

Aantasting van het woongenot, de sloop van het Zusterhuis en vernieling van nabijgelegen tuin en de bebouwing van overige delen op het landgoed zijn voor een groep bewoners aanleiding om in bezwaar te gaan tegen de plannen. ,,We zijn voornemens zo nodig bezwaar en beroep tot de hoogste instantie te blijven maken", stelt de groep in een brief aan de paters assumptionisten. ,,Voor het zover is, doen wij graag een oproep om in de besluitvorming en eventuele daadwerkelijke verkoop van het landgoed onze bezwaren mee te nemen."

Sinds Brabants Centrum vorige week de primeur publiceerde over de verkoop van Stapelen, gaan er geluiden op voor een crowdfundingactie om het kasteel te behouden voor de gemeenschap. Wethouder Peter van de Wiel laat via Facebook weten open te staan voor verschillende gedachten en initiatieven over Stapelen.