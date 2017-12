Stapel op Sint baadt in kunstlicht

Stapel op Sint blijft enorm populair. Vanmiddag (zaterdag) stond er op het hoogtepunt van de drukte een rij van enkele tientallen meters op het kasteelplein. Wie achter aansloot, moest rekening houden met een wachttijd van zo'n anderhalf uur. Ook vanavond, tijdens de avondopenstelling van 17.30 tot 19.00 uur was de toestroom groot.

Het kasteel lag er prachtig verlicht bij op deze frisse decemberavond. De Sint ontving weer heel veel kinderen en ouders en had voor iedereen even tijd. Buiten op het plein klonk vrolijke muziek en dansten de pieten in het rond. Morgen, zondag 3 december is de laatste dag van deze editie van Stapel op Sint. Bezoekers zijn dan welkom van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Een half uur vóór sluitingstijd kunnen de laatste bezoekers naar binnen. (Foto: Peter de Koning)