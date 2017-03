Staatssecretaris ondertekent Green Deal Herenboeren

In Boxtel is vanmiddag op landgoed Wilhelminapark de Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren getekend. Deze maakt het mogelijk dat het landgoed, eigendom van de Marggraff Stichting, zich kan ontwikkelen tot dé locatie waar het gedachtegoed van natuurinclusief grondgebruik in de praktijk wordt gebracht, onderzocht en uitgedragen.

Op het landgoed bevindt zich nu al Herenboeren Wilhelminapark, de eerste Herenboerderij van Nederland; een innovatief coöperatief bedrijfsmodel waarbij tweehonderd huishoudens een boer in dienst hebben die een deel van hun dagelijkse voedsel produceert. Herenboeren hebben natuurinclusief grondgebruik hoog in het vaandel staan.

Met de ondertekening vanmiddag kan op het honderd hectaren omvattende Wilhelminapark de komende jaren een bestuurlijk breed gedragen, wetenschappelijk geborgd experiment plaatsvinden.

Staatssecretaris Martijn van Dam tekende namens het ministerie van Economische Zaken: ,,Samen met de buren je eigen eten produceren en daarbij volop rekening houden met natuur en milieu. De manier waarop in Boxtel voedsel geproduceerd wordt, zorgt voor een beter besef waar ons voedsel vandaan komt, voor meer dierenwelzijn én voor een diverser landschap. Om te stimuleren dat er in Nederland meer van dit soort bedrijven komen, wordt de komende tijd gekeken tegen welke problemen deze Herenboerderij aanloopt en hoe dit opgelost kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door deze bedrijven ruimte te geven om onder voorwaarden te experimenteren binnen de huidige wet- en regelgeving."

De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings benadrukte het feit dat de Herenboeren consumenten eigenaar van een boerderij maken. ,,Zo komt voedselproductie weer dichter bij mensen te staan. En er ontstaat een nieuw perspectief voor boeren in Brabant. Daarom spant de provincie zich in om eventuele belemmeringen voor de Herenboeren in de toekomst weg te nemen."

Naast het ministerie ven Economische Zaken, provincie Noord-Brabant, Herenboeren Nederland en Marggraff Stichting tekenden ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Boxtel, de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark en HAS Hogeschool.

