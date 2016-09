Spoorzone klaar voor Slowlands

De spoorzone in Boxtel staat vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september in het teken van de tweede editie van belevingsfestival Slowlands. In Brabants Centrum van donderdag 1 september blikt initiatiefnemer René Leenders vooruit.

,,Het wordt zoveel beter dan vorig jaar", glundert Leenders. Wat betreft oppervlakte levert Slowlands ten opzichte van landgoed Velder, waar het festival vorig jaar neerstreek, in. Leenders is er niet rouwig om. Sterker nog, de organisator van het belevingsfestival heeft het terrein aan de Van Salmstraat zelfs zo afgebakend, dat het nóg iets knusser aandoet. Maar waar aan ruimte wordt ingeleverd, is de opzet juist grootser dan ooit.

Drie dagen lang staat komend weekeinde niet alleen in het teken van grote artiesten als de muzikanten Niels Geusebroek, Lucas Hamming, Diggy Dex en Kenny B., bezoekers kunnen óók genieten van hoogstaand 'festivalfood'. Op Slowlands is er geen sprake van lauw, smakeloos festivalbier. Liefhebbers tappen hun eigen speciaalbieren uit de Wall of Beer - een vrachtwagentrailer met zestien biertaps gevuld met kwaliteitsbieren - of kiezen één van die andere veertig bijzondere bieren die in de 'Biergarten' op fles staan.

(Foto: Peter de Koning).