Spiegeltent terug naar Stapelen in 2017

Spiegeltent Bon Salon keert dit jaar definitief terug naar Boxtel. De stijlvolle tent van het ondernemersechtpaar Kees en Wies Vissers wordt in juni drie weken geplaatst in kasteelpark Stapelen en net als in de zomer van 2015 gaat de tent onderdak bieden aan een groot aantal gratis toegankelijke publieksevenementen die allemaal passen onder de noemer 'Verbinden'.

Waar de spiegeltent anderhalf jaar geleden bij Stapelen stond vanwege het eeuwfeest van de paters assumptionisten in Boxtel, is Bon Salon nu een cadeautje van de gemeente Boxtel aan de gemeenschap. ,,Burgemeester Mark Buijs beloofde het al toen de spiegeltent in juni 2015 feestelijk werd gesloten en doet zijn belofte nu gestand", vertelt Wim Ketelaars.

Als voorzitter van evenementenstichting Boxtel Vooruit maakt Ketelaars deel uit van de deze week gevormde stuurgroep. Die bestaat naast voorts uit de Boxtel Vooruit-bestuursleden Gerard Timmermans, Ludy Meister, Yvonne van de Nosterum en Peter van de Ven alsmede uitbaatster Wies Vissers van Bon Salon. ,,Samen coördineert de stuurgroep de activiteiten die er georganiseerd gaan worden. Zelf gaan we geen evenementen opzetten", verduidelijkt Ketelaars.

De activiteiten en evenementen die in de spiegeltent georganiseerd kunnen worden, moeten vallen binnen het thema 'Verbinden'. Met burgemeester Buijs is afgesproken dat de gemeente de komst van Bon Salon faciliteert en financiert en aanbiedt aan de gemeenschap. ,,Belangrijk is dal evenementen breed toegankelijk zijn en alle doelgroepen aan hun trekken komen", stelt Ketelaars. ,,Het is dus niet de bedoeling dat de spiegeltent wordt afgehuurd voor exclusieve en besloten feestjes van bedrijven."

Spiegeltent Bon Salon staat van 2 tot en met 25 juni 2017 in kasteelpark Stapelen. Op de laatste dag wordt de tweede editie van het evenement Boxtel En Route in en om de spiegeltent afgesloten. Boxtel En Route heeft dit jaar als thema 'Verborgen schatten'. Ketelaars: ,,Deelnemers aan deze leuke dag komen aan het einde van de dag allemaal samen bij misschien wel de grootste schat van Boxtel: kasteel Stapelen."

Wie de spiegeltent wil gebruiken voor een evenement of openbare activiteit, kan zich vanaf heden aanmelden bij de stuurgroep. Daarvoor is een e-mailadres opengesteld: spiegeltent2017@gmail.com. (Foto: Peter de Koning).