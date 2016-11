Spiegeltent Bon Salon weer naar Stapelen

Spiegeltent Bon Salon keert van 2 tot en met 25 juni 2017 terug naar het park bij kasteel Stapelen in Boxtel. Gedurende drie weken vinden er allerlei culturele activiteiten plaats.

In 2015 stond de spiegeltent zes weken in het park en vonden er honderd activiteiten plaats. Dit had alles te maken met het jubileum van de paters assumptionisten in Boxtel. De gemeente Boxtel zegde toen toe dat Bon Salon elke twee jaar terug zou komen naar Stapelen als podium voor allerlei activiteiten.

De komende tijd wordt een stuurgroep opgericht die zich bezighoudt met het inventariseren van initiatieven en het samenstellen van een programma. Belangstellenden die een activiteiten willen houden in de spiegeltent kunnen zich vanaf medio december melden b ij de stuurgroep.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 3 november.