Spiegeltent Bon Salon bijna klaar

Op de foto: Beeld van de opbouw van spiegeltent Bon Salon in park Stapelen. (Foto: Peter de Koning).

In kasteelpark Stapelen is vrijdag een begin gemaakt met de opbouw van spiegeltent Bon Salon. Vanaf zaterdag 3 juni worden er dagelijks culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten gehouden.

De spiegeltent keert na twee jaar terug in Boxtel. In 2015 bood de historische tent onderdak aan de festiviteiten rond het eeuwfeest van de paters assumptionisten. Nu is Bon Salon een cadeautje van de gemeente Boxtel aan alle inwoners; alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en beogen bewoners, al dan niet verenigd in clubverband, te verbinden.

Het openingsweekend van Bon Salon staat in het teken van onder meer fairtrade en de start van de kunstmanifestatie Kunst op Stapel. Brabants Centrum besteedt de komende weken uitgebreid aandacht in woord en beeld aan alle activiteiten in en om de spiegeltent. Het complete programma van Bon Salon staat op www.bonsalon.nl en wordt wekelijks vermeld in Brabants Centrum.