Special over Boxtel on Ice

Op de foto: Mark van de Moosdijk, initiatiefnemer van Boxtel on Ice. (Foto: Peter de Koning).

Woensdag 14 december om 16.00 uur is het zover: vanaf dat moment start Boxtel on Ice en kan iedereen tot en met zondag 8 januari de schaatsen onder binden voor een rondje over de ijsbaan aan de Prins Hendrikstraat. In de editie van Brabants Centrum van donderdag 8 december zit een tien pagina's tellende bewaarspecial met alle informatie over dit ijskoude evenement.

Mark van de Moosdijk, uitbater van Meneer van Dommelen nabij de Zwaanse Brug, lanceerde in augustus zijn idee: Boxtel móest en zou een schaatsbaan krijgen. Dat de gemeente Boxtel zijn plannen omarmde, werd een paar weken later duidelijk: Van de Moosdijk kon op een bijdrage van 20.000 euro rekenen uit het economisch stimuleringsbudget.

Ook verschillende organisaties meldden zich bij de Boxtelse ondernemer met ideeën voor evenementen op en rondom de ijsbaan. Inmiddels is het volledige programma rond. Van Het Grote Kerstbal tot Fashion on Ice en van een ijshockeyclinic tot de 2016-quiz: er is voor ieder wat wils. Daarnaast brengen alle basisscholen in de gemeente Boxtel een bezoekje aan de schaatsbaan. Boxtel on Ice is dagelijks toegankelijk voor het publiek tussen 11.00 en 22.00 uur.