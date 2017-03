Groot verdriet om verlies Sparky

Op de foto: Bjorn Heerkens en Sparky. (Foto: Peter de Koning).

Update:Tijdens een fietstochtje met zijn dwergteckel Sparky werd Bjorn Heerkens vorige week aangereden door een onoplettende fietser. Die had meer oog voor zijn smartphone dan andere weggebruikers, raakte Bjorns transportfiets en reed door. Sparky zat in de laadbak en werd door de valpartij gelanceerd. De achterpootjes van het hondje waren gebroken en zaten in het gips. Ondanks alle goede zorgen overleed Sparky zondag aan complicaties die ontstonden als gevolg van de vele medicijnen.

Het ongeval vond plaats op het fietspad langs de Bosscheweg waar de appende fietser in aanraking kwam met Bjorns fiets. Tijdens de valpartij kwam Sparky klem te zitten tussen het frame en de spaken van de fiets. Het lukte Bjorn niet om zijn huisdier te bevrijden; hij riep om hulp en die werd geboden door Marit en Bram Klein. Samen met hen slaagde Bjorn erin om Sparky uit zijn benarde positie te bevrijden, maar de gang naar de dierenarts was noodzakelijk. Die constateerde dat beide achterpootjes van het zeven maanden oude dwergteckeltje gebroken waren. ,,Een breuk is erg gecompliceerd waardoor een operatie noodzakelijk was", vertelde Bjorns zus Romy eerder. ,,Het bot is met zeven plaatjes aan elkaar gezet."

De familie Heerkens hoopt dat fietsers beter opletten en tijdens het rijden stoppen met het gebruiken van de smartphone. De kosten van de operatie zijn fors en dat komt allemaal door een fietser die alleen aandacht had voor zijn telefoon, zo stelt de familie. Bjorn raakte trouwens niet ernstig gewond bij de valpartij; hij heeft alleen last van een gekneusde duim. En de appende fietser? Die is doorgereden...