Snertconcert: nog enkele plaatsen vrij

Op de foto: De Vijf Zaligheden uit Lennisheuvel maakte tijdens de Waggelrevue in Eendengat furore met de hilarische opvoering van de sketch 'Alle 13 Dood'. De parodie op Chiel Montagne en zijn Op Volle Toeren beleeft een reprise tijdens het Snertconcert. (Foto: Hans van Doorn).

De Beyersland Kapel in Lennisheuvel maakt zich op voor de 35e keer van de carnavaleske Snertconcerten van stapel. Voor de uitvoering van vanavond, vrijdag 17 februari zijn aan de zaal nog enkele kaarten te koop; de voorstelling van morgen is uitverkocht.

Het publiek in gemeenschapshuis Orion kan vanaf 20.00 uur rekenen op een aantal bekende gezichten: tonpraters Toon van Krieken en Ad Hoevenaars en natuurlijk feestduo De Dorini's dat haar 11-jarig jubileum viert. Uit Lennisheuvel stapt Harmen Kuppens in de buutton en Paul van der Heijden, die vorig jaar de publieksprijs won tijdens het Romkankletsen in Gemonde, trakteert de bezoekers eveneens op een kolderieke voordracht. ,,En uit Liempde komt een verrassing die voor veel hilariteit zal zorgen", belooft medeorganisator Bart van den Bosch. ,,Natuurlijk zitten er nog meer gekke dingen in het programma, maar we verklappen niet alles. Al met al wordt het een leuke avond die de lachspieren danig op de proef stelt."

De entreeprijs voor het Snertconcert bedraagt 7,50 euro, inclusief een kop snert en een snee roggebrood met zult.