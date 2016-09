Smullen tijdens Proef Lokaal Liempde

Op de foto: Ook broodjes pulled porc werden geserveerd tijdens Proef Lokaal Liempde. (Foto: Annelieke van der Linden).

Edelhertbiefstuk, bloemkoolrisotto, gazpacho met komkommerijs, poffertjes: mensen die Proef Lokaal Liempde zondag bezochten, hadden de keuze uit liefst veertig gerechtjes. Het mooie weer zorgde ervoor dat honderden mensen zich verzamelden in het Concordiapark om te genieten van hapjes, drankjes en muziek.

Een dag eerder, op zaterdagavond, was het al groot feest in Liempde. Toen vond in een grote tent in het Concordiapark de derde editie van het Oktoberfest plaats, georganiseerd door hofkapel De Kromploegers. Negenhonderd mensen, gekleed in lederhosen en dirndls, verzamelden zich in de tent, waar het bier rijkelijk vloeide.

De grote tent was zondag niet nodig. Het mooie weer zorgde ervoor dat iedereen buiten kon genieten van gerechtjes. Voor de jeugd was er een speciale knipkaart waarmee ze konden deelnemen aan spelletjes en knutselactiviteiten. Natuurlijk konden ze met deze kaart ook genieten van speciale kindergerechtjes, zoals poffertjes en ijs. ,,Ik denk dat de koks net als vorig jaar snel door de gerechten heen zijn", aldus Diane Melis van de organisatie. ,,Het is drukker dan vorig jaar."

