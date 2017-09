Slowlive: gratis festival bij Liempdse Barrière

Op de foto: Festival Slowlive is er klaar voor om drie dagen lang bezoekers te ontvangen. (Foto: Gerard Schalkx).

Festival Slowlive - Slow!r Edition - wordt vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september gehouden in en om wegrestaurant De Liempdse Barrière in Boxtel. Organisator René Leenders werkt nauw samen met uitbater Erwin Hiemstra en rekent op veel liefhebbers van slowfood, live muziek en familievertier die alle dagen gratis bij Peerkesbos terecht kunnen.

Slowlive biedt veel live muziek van bands, singer-songwriters en enkele deejays. De bands treden in het wegrestaurant op, buiten is plaats voor de singer-songwriters en de deejays. Naast veel muziek wordt het terrein rond het wegrestaurant langs de Keulsebaan en nabij de rijksweg A2 ingeruimd met talloze foodtrucks en een biermuur waar bezoekers zelf ambachtelijk gebrouwen craftbieren kunnen tappen.

In het bos naast De Liempdse Barriere is een speelplek voor kinderen en in een van de Airstream-caravans wordt een kinderbioscoop ingericht. Daarnaast kan de jeugd zich laten schminken en wordt een springkussen opgeblazen.

Het complete festivalprogramma van Slowlive staat op www.slower.nl.