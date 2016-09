Slowlands van start in Boxtel

Op de foto: Vinyldiscjockey Ducko (rechts) draait platen uit de jaren zeventig en tachtig, naast hem dj K die moderne apparatuur gebruikt om hedendaagse dancemuziek te draaien. (Foto: Marc Cleutjens).

Belevingsfestival Slowlands is vrijdagmiddag van start gegaan. Aan de Van Salmstraat, op een terrein dat inmiddels wordt aangeduid als de spoorzone, heeft het festival haar tenten opgeslagen.

Slowlands biedt een rijk aanbod van heerlijke hapjes en drankjes, die worden aangeboden in tenten, pop-up restaurant en vooral veel kleurrijke foodtrucks. De live muziek wordt verzorgd door bekende en minder bekende bands, singer-songwriters en deejays.

Vrijdagmiddag opende de band Wiseman met een prachtig optreden op het hoofdpodium. Op dat moment had zich een handjevol bezoekers op de ligweide voor het podium verzameld. Elders op het terrein werd een barbecue gehouden en draaide vinyldiscjockey Ducko échte plaatjes.

Festivalorganisator René Leenders verheugt zich op drie dagen Slowlands, zo meldde hij vrijdagmiddag. ,,Het terrein is geweldig geschikt voor festival. Als het aan mij ligt wordt het een permanent festivalterrein waar op momenten dat er geen evenementen zijn ruimte is voor parkeren. Bijvoorbeeld voor truckers of voor bezoekers van Sacre Coeur, het theater dat in de Heilig Hartkerk wordt gerealiseerd."

De vrijdagavond op Slowlands wordt afgesloten met een concert van The Handsome Poets en een optreden van de bekende dj La Fuente. Meer weten? Kijk op www.slowlands.nl.