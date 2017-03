Skills Masters bezoeken wethouder

Onderwijswethouder Marusjka Lestrade heeft maandagochtend Tolga Ceylan, Mehmet Atalay en Nick van Esch ontvangen in het gemeentehuis van Boxtel. Het drietal won twee weken geleden in Amsterdam de tweede prijs tijdens Skills The Finals.

In een deelnemersveld van 345 vmbo'ers pakten de drie eindexamenleerlingen van het Baanderherencollege (BHC) het zilver. Met hun team Brabant Bulls werden ze bovendien eerste. Enkele weken geleden kwalificeerden Tolga, Mehmet en Nick zich al voor de landelijke eindstrijd. Ze lieten tijdens de Brabantse finale zien prima te kunnen samenwerken als team en bovendien over veel vakmanschap te beschikken.

Tijdens Skills The Finals werd gestreden in elf categorieën. De drie BHC-scholieren kwamen uit in het vakgebied economie en ondernemen. Andere vakgebieden waren onder meer ict en tuinaanleg. In de finale in Amsterdam werden ze alleen overtroffen door leeftijdsgenoten van het in Alkmaar gevestigde Clusius College.

Wethouder Lestrade toonde zich trots over de prestatie van Tolga, Mehmet en Nick. ,,Mijn dag begon goed vanochtend", schreef ze op sociale media. ,,Ik had een afspraak met Nick van Esch, Tolga Ceylan en Mehmet Atalay. Ze zijn naar het gemeentehuis gekomen zodat ik ze kon feliciteren met hun tweede prijs in de Skills Talents-vakwedstrijden. (…) Ze hebben veel plannen voor de toekomst: Tolga en Mehmet gaan MBO4 doen, International Business bij het Summa College in Eindhoven, Nick gaat de zorgopleiding volgen bij het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch. Ik ben zo trots op ze! Dat je als wethouder onderwijs zulke talentvolle jongeren mag feliciteren is toch een cadeautje." (Gemeente Boxtel).