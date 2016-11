Sinterklaas met loader naar Liempde

Ongerustheid overheerste zondagmiddag in Liempde. Zou Sinterklaas wel komen? De koets, het voertuig waarmee de goedheiligman traditioneel een bezoek brengt aan het dorp, was immers stuk gegaan tijdens een testrit. Aannemingsbedrijf Jan van den Boomen had echter voor een oplossing gezorgd: een loader. En dus arriveerde Sinterklaas gelukkig tóch nog in Liempde...

Ondanks de regen, die met bakken uit de hemel viel, verzamelden honderden kinderen en hun ouders voor het Oude Raadhuis om Sinterklaas een warm welkom te geven. Voorafgaand aan de intocht kreeg iedereen de kans te knutselen in café Het Wapen van Liempde. Na de intocht verzamelden vele gezinnen in pannenkoekenrestaurant 't Struifhuis om de Sint en zijn pieten te ontmoeten. Voor de oudere kinderen werden activiteiten gehouden in basisschool De Oversteek. Voor kinderen van groep 6 tot en met 8 draaide een spannende film in de Liempdse accommodatie De Serenade.

Lees meer in de digitale editie van Brabants Centrum op dinsdag 15 november en de papieren editie op donderdag 17 november.