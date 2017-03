Sint - Joseph zoekt starters voor De Kleine Aarde

Op het terrein van het voormalig milieueducatiecentrum De Kleine Aarde aan het Klaverblad in Boxtel worden in de toekomst twintig starterswoningen gebouwd. Woonstichting Sint-Joseph, een van de partners die werkt aan De Kleine Aarde 2.0, zoekt starters die graag op deze plek willen wonen.

Sint-Joseph meldt in haar blad Deurpost en in een oproep in Brabants Centrum op zoek te zijn naar'enthousiaste, bewuste starters' die verantwoord willen omspringen met water, energie en grondstoffen. Ze gaan ook meedenken over het ontwikkelen van appartementen die rekening houden met het milieu en gemaakt zijn van duurzame 'biobased' materialen.

De starterswoningen komen op een zelfvoorzienend terrein waar wonen, leren, mobiliteit, gezondheid en voeding hand in hand gaan en nauw wordt samengewerkt met ondernemers, overheid en onderwijs. Belangstellenden die als starter in aanmerking willen komen voor een plek op De Kleine Aarde, worden uitgenodigd mee te doen aan zogeheten inspiratiesessies. Ze kunnen zich melden bij Sint-Joseph: communicatie@sintjoseph.nl.