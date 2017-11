Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Sint - Christoffel wil fuseren

Op de foto: Directeur-bestuurder Ton Kreijnen van schoolbestuur Sint-Christoffel. (Foto: Peter de Koning).

Schoolbestuur Sint-Christoffel in Boxtel, waarbij zeven basisscholen én een school voor speciaal basisonderwijs zijn aangesloten, onderzoekt de mogelijkheden om te fuseren met haar evenknie Leijestroom, die scholen heeft in Vught, Heusden en 's-Hertogenbosch. Directeur-bestuur Ton Reijnen van Sint-Christoffel heeft daarvoor maandag 13 november een intentieverklaring ondertekend met Bram van Ek van Leijestroom.

Het overkoepelende schoolbestuur in Boxtel heeft 160 medewerkers; de Vughtse stichting twintig meer. Dagelijks werken zij op zeventien locaties aan de toekomst van 3500 jonge mensen. Beide instellingen onderzoeken óf en hóe ze tot een verdergaande samenwerking kunnen komen. De besturen willen per 1 januari 2019 fuseren.

In samenspraak met onder meer de toezichthouders, directie, ouders en medewerkers in de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden wordt .a. onderzocht wat daarvan de gevolgen zijn. Het (tussentijds) resultaat zal te zijner tijd ook worden voorgelegd aan diverse anderen, waaronder de colleges van B. en W. van de betrokken gemeenten en de Nationale Katholieke Schoolraad (NKSR). De beide besturen laten zich in dezen adviseren door profielorganisatie Verus, de vereniging voor het katholiek en christelijk onderwijs.