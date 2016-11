Sint als wervelwind door regio

Op de foto: In Gemonde vervalt de gebruikelijk ontvangst van Sinterklaas in de kiosk vanwege het slechte weer. Het programma is uitsluitend in De Schuif. (Foto: Peter de Koning, 2013).

Drukke tijden voor Sinterklaas. Vandaag, zondag 20 november heeft de goedheiligman liefst drie intochten op zijn programma staan. Achtereenvolgens wordt hij met zijn pieten verwelkomd in Lennisheuvel, Gemonde en Esch. Vanwege het slechte weer is het buitenprogramma in Gemonde geschrapt.

Sinterklaas start zijn tournee in Lennisheuvel, waar om 13.00 uur een rondgang gehouden wordt. Hieraan wordt meegewerkt door fanfare Sint-Arnoldus. De rijtoer eindigt na drie kwartier bij gemeenschapshuis De Orion waar een feestmiddag is met muziek van deejay Tom.

Vanwege het slechte weer heeft het ontvangstcomité in Gemonde besloten Sinterklaas niet in de kiosk, maar in zaal De Schuif te verwelkomen. Daar start om 13.45 uur een groot feest en kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur kaartjes worden afgehaald.

Esch verwelkomt Sinterklaas om 15.30 uur bij de zogeheten witte brug over de Essche Stroom aan de Spankerstraat. Vooraf zijn her en der al pieten actief in het dorp: op De Beemd, Den Bogerd en de Zantakker. Onder begeleiding van fanfare Sint-Willibrordus vertrekt de goedheiligman naar dorpshuis De Es waar vanaf 16.00 uur gefeest wordt. Om 17.00 uur wordt de feestverlichting in de kastanjebomen bij de bierpomp ontstoken.