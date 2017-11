Scooter brandt uit in Kasteellaan

De hulpdiensten rukten in de nacht van zaterdag op zondag uit voor een brandende scooter op een parkeerterrein aan de Kasteellaan in Boxtel. Buurtbewoners blusten het voertuig eerder al met een tuinslang, waarmee ze konden voorkomen dat een auto ook in vlammen opging.

Wel liep de auto grote schade op. Ook een heg, waar de scooter tegenaan stond, vloog in brand. De politie nam het blussen over en de brandweer voerde nog een controle uit. De verlaten scooter is vermoedelijk uit het zicht van omwonenden in brand gestoken. De politie heeft de scooter afgevoerd naar het bureau. (Foto: Sander van Gils).