Schuurbrand aan Kalksheuvel

De Boxtelse en Liempdse brandweer is vanochtend rond vijf uur uitgerukt voor een felle brand aan Kalksheuvel. In de eerste instantie werd gedacht dat het om een woningbrand ging, uiteindelijk bleek een schuurtje op het erf in lichterlaaie te staan. De brand was snel geblust.

De rookpluim die de felle brand veroorzaakte, was in de wijde omtrek te zien. Het vuur dreigde over te slaan naar de rieten kap van de naastgelegen woonboerderij op het erf. Dat kon echter voorkomen worden door het snelle optreden van de brandweer. Omdat eerst werd gedacht dat het om een woningbrand ging, werd de volledige post van Boxtel en later ook de brandweer van Liempde opgeroepen. Ook kwam een ladderwagen ter plaatse. Politie zette de omgeving af. Rond half zes was de brandweer het vuur alweer de baas. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Later meer.