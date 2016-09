Schoolvlag voor jarige 'Beemden'

Op de foto: Met rastapruik op vanwege het jubileumthema Afrika ontvouwt schooldirecteur Kees van den Boom de nieuwe schoolvlag van De Beemden. (Foto's/film: Henk van Weert).

Basisschool De Beemden in Boxtel heeft tijdens de feestdag waarop het 40-jarig jubileum wordt gevierd een vlaggenmast met schoolvlag cadeau gekregen van de ouderraad. Directeur Kees van den Boom nam het geschenk in ontvangst. Schoolbestuur Sint-Christoffel bood de schooljeugd ook nog twee voetballen en springtouwen aan. ,,Want bewegen is fantastisch", aldus directeur Tom Reijnen van het overkoepelende bestuur.

Voor de 213 leerlingen van basisschool De Beemden aan het Apollopad in Boxtel is het vrijdag 30 september groot feest. Samen met leerkrachten en ouders vieren ze het robijnen jubileum vooral met veel tromgeroffel. Het geld wordt onder meer gebruikt voor slagwerkworkshops door de groep Jambo Afrika. ,,Je wordt zó vrolijk van al dat getrommel. Het brengt je in een echte feeststemming", meldt adjunct-directeur Janny Verwijmeren. Ze is al 38 jaar aan de basisschool verbonden. Aan het einde van de dag volgt een gezamenlijk feestelijk optreden in de aula van het Jacob-Roelandslyceum.

Met uiteenlopende, vaak ludieke acties hebben de leerlingen vorig schooljaar zelf al het nodige geld voor het jubileumfeest bijeen gebracht. Er werden lege flessen ingezameld, maar bijvoorbeeld ook vetbollen gemaakt en verkocht om vogels de winter door te helpen. Elke groep had een eigen actie. Maar de sponsorloop die we vlak voor de zomervakantie hielden, leverde veruit het meest op. Uiteindelijk werd ruim drieduizend euro bijeengebracht.