De houtduif, boomklever, huismus en koolmees. Grote kans dat men deze vogels vaak in de tuin tegenkomt. Maar hoeveel zijn het er? En hoeveel verschillende vogelsoorten zitten er in de achtertuin? Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op zaterdag 28 en zondag 29 januari wil de Vogelbescherming meer te weten komen over het 'tuingebruik' van vogels. Leerlingen van basisscholen Molenwijk en De Spelelier telden vandaag al...