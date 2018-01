Scholen houden open huis

Op de foto: Op het Natuurplein van het Baanderherencollege kunnen bezoekers diverse proefjes doen. (Foto: Peter de Koning, 2016).

Basisschoolleerlingen, hun ouders en andere belangstellenden die meer willen weten over de twee middelbare scholen in de gemeente Boxtel, zijn zaterdag 13 januari welkom in het Baanderherencollege (BHC) en Jacob-Roelandslyceum (JRL). Docenten en leerlingen van beide scholen verzorgen die dag uitgebreide uitleg door middel van presentaties, rondleidingen en demonstraties.

'Je telt mee op het BHC'. Dit motto van de school voor praktijk- en vmbo-onderwijs aan de Baanderherenweg in Boxtel wordt tijdens de open dag nadrukkelijk uitgedragen. Naast informatie over de afzonderlijke vakken wordt ook algemene voorlichting over het BHC verzorgd en kan iedereen deelnemen aan een speurtocht. De open dag duurt van 12.00 tot 15.00 uur.

'Ik luister naar de informatie over de profileringen' en 'ik ga met de schoolbus naar het Learning Lab'. Deze en acht andere punten staan op de speciale checklist die het JRL heeft ontwikkeld voor de open dag. In het boekje staan ook de tijden van alle presentaties die gegeven worden in de school aan de Grote Beemd en het Learning Lab aan de Dr. De Brouwerlaan, onder meer over de profileringen, podiumkunsten en laptopgebruik. De open dag op het JRL duurt van 10.00 en 14.00 uur.