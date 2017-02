Schijndelsedijk krijgt nieuw asfalt

Op de foto: Vorig jaar werden honderden zieke bomen langs de Schijndelsedijk gerooid. De weg krijgt in het najaar van 2017 een nieuwe asfaltlaag. (Foto: Peter de Koning).

De Schijndelsedijk en de Boxtelseweg worden later dit jaar voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De provincie Noord-Brabant gaat groot onderhoud uitvoeren aan de N618 en houdt donderdag 9 februari een inloopavond over de plannen.

De provincie heeft meerdere werkzaamheden in petto aan de verbindingsweg tussen Boxtel en Schijndel. Naast het vernieuwen van de asfaltlaag wordt de verkeersveiligheid verbeterd door houten geleiderails te plaatsen. Ook worden nieuwe bomen geplant. Vorig jaar werden alle bomen langs de N618 honderden essen gerooid omdat ze getroffen waren door de essentaksterfte. De werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd.

Donderdag 9 februari houdt de provincie een inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om meer informatie te geven over de werkzaamheden en worden de ontwerpschetsen van de klus toegelicht. Omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom tussen 18.30 en 20.30 uur in restaurant De Nachtegaal aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel.