Rugbyclub Ducks 40 jaar

Op de foto: Klaar voor de viering van 40 jaar RC Ducks in Boxtel. Voorzitter Steven Soederhuizen (rechts) en erelid Henk van Bilsen in een scrum... (Foto: Peter de Koning).

In 1976 werd de rugbysport geïntroduceerd in Boxtel. Veertig jaar later is rugbyclub Ducks niet meer weg te denken. De vereniging staat zaterdag 17 september uitgebreid stil bij het robijnen jubileum. Waar het middagprogramma bestaat uit een aantal rugbywedstrijden, wordt in de avond een groot muzikaal feest en reünie georganiseerd waarbij iedereen welkom is.

Het programma gaat in sportpark Den Wielakker van start met een wedstrijd om 12.00 uur tussen de cubs (spelers van 13 en 14 jaar) van Ducks/Dukes en HRC Den Haag. Vervolgens wordt er een feest georganiseerd voor de jeugdleden van de Boxtelse rugbyvereniging. Tussen 16.00 en 18.30 uur spelen de veteranen en senioren van Ducks een toernooi met gastteams Den Bosch en Oysters.

In de avond, vanaf 18.30 uur, barst het feest los in een grote tent op het terrein van de rugbyclub in Den Wielakker. Ducks heeft gekozen voor lokale artiesten. Zo maakt de band RockSoc van Boxtelaar Patrick Hendriks de opwachting, met als speciale gasten Dennis Wels, Anouk Mels en Sjef Engelbart. Zij brengen onder meer een ode aan artiesten als Bruce Springsteen, The Rolling Stones en Tina Turner.

Daarnaast treedt Milestones from the Underground Scene op met nummers van onder meer The Cure, Iggy Pop en The Ramones. ,,Er is voor elk wat wils. Iedereen uit Boxtel en omstreken is welkom. Onze club speelde ook een grote rol in de Boxtelse horeca, met name in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Velen hebben daar mooie herinneringen aan", aldus de organisatie.