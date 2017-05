Rooien kastanje in volle gang

In opdracht van horecaondernemer John van de Langenberg van restaurant De Rechter wordt momenteel, maandag 8 mei, de monumentale, maar zieke paardenkastanje op zijn terras gerooid. De gemeente Boxtel gaf daarvoor afgelopen week toestemming nadat na herhaald onderzoek vast was komen staan de boom zodanig verrot dat de veiligheid van passanten in gevaar komt.

Bomenrooibedrijf Kuijpers uit Son is bezig met de klus waarvoor de Rechterstraat ter hoogte van de Zwaanse Brug is afgezet. Het hout wordt ter plekke versnipperd. Woensdag 10 mei wordt op dezelfde plek een 25 jaar oude rode beuk van circa acht meter hoog geplant door de gemeente Boxtel. Die trekt daarvoor zo'n 10.000 euro uit. Om 15.00 uur wordt die dag bij De Rechter getoost op de oude én de nieuwe boom onder het motto 'bomen over bomen'. Belangstellenden zijn daarbij welkom.