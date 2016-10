Rollatorracen tijdens Kinderboekenbal

,,Met die zwenkwieltjes en houten blokken bovenop valt het nog niet mee hoor", vond Aukje Rutten (11). Zij nam de uitdaging aan en racete tijdens het Kinderboekenbal met een rollator tussen de bibliotheekboeken door. De stapel houten blokken bovenop het zitje moesten heelhuids het eindpunt bereiken. De rollatorrace was één van de vele activiteiten die vrijdag in het kader van de Kinderboekenweek werden georganiseerd in bibliotheek De Meierij en de Sint-Petrusschool aan de Burgakker.

Het thema van de Kinderboekenweek, die nog tot en met zondag 16 oktober duurt, is 'Voor altijd jong'. Daarbij staan 'opa's en oma's' centraal. De organisatie van het Kinderboekenbal koos er echter bewust voor om de nadruk op enkel het motto te leggen. ,,We hebben vooral activiteiten op het programma die leuk zijn om te doen als je jong bent, maar ook als je oud bent", vertelde directeur van stichting Brede Scholen Boxtel Ghislaine de Brouwer. Zo waren de wc's van de Sint-Petrusschool omgebouwd tot een spookslot, konden kinderen meedoen met Oud-Hollandse spelletjes als blikwerpen en koekhappen en tekende striptekenaar én leerkracht Ralph Dikmans een portret van de kinderen als opa of omaatje. De kinderen vroegen Dikmans het hemd van het lijf. ,,Dat komt omdat we op dit moment op school leren hoe je iemand moet interviewen", verklapte Jitske Bakker (10). Ze had al behoorlijk wat vragen voorbereid. ,,Ik wil weten waarom hij ooit is gaan tekenen en wat zijn tekentactiek is."

De danslessen van breakdancer Ranil van Peperstraten en danseres Lotte Timmermans waren eveneens populair. Drommen kinderen probeerden de choreografie die Lotte had voorbereid eigen te maken. Aan de andere kant van de gymzaal van de Sint-Petrusschool maakte een aantal stoere b-boys een monkeyflip en een freeze. De danslessen kwamen van pas: de kinderen bewogen soepeltjes mee met de gezamenlijke dans ter afsluiting van het Kinderboekenbal.