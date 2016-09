Rode Draad: kunst op 21 locaties

Alweer voor het veertiende jaar op rij zetten beeldend kunstenaars in Boxtel komend weekeinde hun deuren open voor het publiek. Zaterdag 1 en zondag 2 oktober vindt de kunst- en cultuurroute De Rode Draad plaats. Het merendeel van de locaties is in en rond het centrum te vinden, maar er is ook een nieuwe loot aan de stam: Street Art Center Boxtel/Liempde, in de spoortunnel van het Duits Lijntje onder de rijksweg A2.

Op ruim twintig locaties worden kunstwerken geëxposeerd. Dat varieert van galeries tot tuinen en van winkels tot woningen. Meer dan tachtig professionele- en amateurkunstenaars uit Boxtel maar ook van daarbuiten, tonen schilderijen, beelden, foto's en andere kunstobjecten. Net als vorig jaar is ook nu weer een groep kunstenaars uit de Duitse jumelage-gemeente Wittlich present. Die strijkt neer in de leegstaande winkel aan de Stationsstraat 33, op de plek waar eerder schoenenzaak Verkuilen was gevestigd. Op de affiches die van De Rode Draad zijn verspreid, staat dat de delegatie uit Wittlich exposeert in een leegstaande winkel aan de Rechterstraat (voorheen Hulskes). Dat is dus niet juist.

De Rode Draad dankt zijn naam aan de rode ballonnen die de diverse expositielocaties markeren. Ze zijn beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De exposerende kunstenaars zijn zelf aanwezig om uitleg over hun werk te geven. Twee plekken zijn alleen zondag geopend: Tunnel Vision 1.0 (spoortunnel Duits Lijntje, Laarakkerweg) en Le Garage (Prins Hendrikstraat 43). Op die laatste plek exposeren leden van kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. Zij zouden ook zaterdag de deuren openen, maar door het overlijden van kunstenares Nena Pjevac is het programma aangepast.

De overige adressen van De Rode Draad zijn Hendrik Verheeslaan 70: Ferdy Steger, schilderijen; Martin Melis, 3d kunst. Robert Schumanlaan 6: Toon Stalpers, schilderijen. Rechterstraat 67, Art Gallery Truusje: Ineke Platel, Truusje en Francien van der Veer, schilderijen; Uyen Nguyen Simons en Paul Simons, beelden. Rechterstraat 60, Amb8: Marc de Laat en Ivo Maaskant, interieurproducten en kunst uit eigen atelier. Markt 36, VVV Boxtel: Josephine van Hooijdonk, schilderijen; Berith Moonen, tekenwerk. Markt 32-33, restaurant De Waag: Anne de Meij en Carla Bogaard-Vos, schilderijen; Frank van Veen, etsen; Geerie Versantvoort, beelden. Markt 29, Woninginrichting Den Ouden: Henk van Stuivenberg, schilderijen; An van der Leije, beelden. Markt 10, Filipe Mode: Jan-Hein Arens, schilderijen en beelden. Bosscheweg 3: Karel Snijders, schilderijen. Prins Hendrikstraat 1, Meneer van Dommelen: Nanc Paint Art, schilderijen. Stationsstraat 23: Corrie van Esch, beelden; Dina v.d. Wenden-Elshout, Boukje Hessels, Els v.d. Weide, Annemieke Huijbers, Ans Hoenselaars en Alexandra van Dijk, schilderijen. Stationstraat 37: Ton Verstraten, schilderijen en beelden. Breukelsestraat 3, Kijkvenster: diverse kunstenaars van kunstacademie Arendonk. Breukelsestraat 5a, De Expositie: John Vos, schilderijen en andere kunstenaars. Spoorstraat 40: Marten Groen, grafisch werk; Ton Verstraten, schilderijen. Baroniestraat 105, Hobby Centrum Boxtel: diverse kunstenaars. Baroniestraat 32, Het Atelier: Hanny de Leijer en Jacqueline Thomassen, schilderijen. Baroniestraat 1: Astrid Koedam, keramiek.