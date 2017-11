Rockings Stars in 'Vrienden van Boxtel Live'

Lionsclub Dommel & Aa organiseert vanavond, zaterdag 18 november, in Podium Boxtel voor de derde keer Vrienden van Boxtel Live. Vanaf 20.00 uur vindt een avondvullend muziekprogramma plaats in de theaterzaal aan de Burgakker. De opbrengst komt ten goede aan Buurtsport Boxtel en de Voedseltuin.

Verdeeld over twee podia komen de volgende formaties voor het voetlicht: Back in Business, de Wildmen Bluesband, Dents & Friends, Rinka van Zundert & Dennis Wels, The Swanee Bridge Jazzband, VanBakkus en De Band Van Vanavond. Het thema van dit jaar laat zich raden: 'Rocking Stars'.

KAARTVERKOOP

Kaarten kosten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl, Hebbes (Markt), bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat), Jumbo (winkelcentrum Oosterhof) en drogisterij Bewust Beter (Nieuwstraat, Liempde) of aan de zaal. Het is ook mogelijk om speciale vipkaarten te kopen voor 37,50 euro per persoon. Mensen ontvangen dan extra consumptiebonnen en worden al om 19.00 uur ontvangen met een aangeklede borrel. Kijk voor meer informatie op www.lionsclubdommelenaa.nl.