Rien van Doleweerd heeft eigen Johan Cruijff - museum

Er zijn verzamelaars die bijna twintigduizend attributen hebben van Johan Cruijff. De collectie van Rien van Doleweerd (60) uit Boxtel kan daaraan nog niet tippen, maar de voetballiefhebber heeft in zijn woning in Boxtel-Oost wél zijn eigen Johan Cruijff-museum ingericht waar bezoekers uit heel Nederland graag komen snuffelen. ,,Wie van voetbal houdt, houdt van Johan."

Rien ademt voetbal. De Boxtelaar die als groepsbegeleider werkt bij een Cello-vestiging in Vught, is een groot liefhebber van Ajax en bewonderaar van Johan Cruijff. Met gemak lepelt hij data op waarop hij legendarische wedstrijden bezocht en waar ook 'Het Orakel van Betondorp' te bewonderen was. Hij was erbij toen Ajax de Europacup 1 won op Wembley in 1971 en kocht als een van de eerste fans een kaartje voor de halve finale van de Uefacup tussen PSV en FC Barcelona in 1978. ,,Om Johan te zien en FC Barcelona aan te moedigen natuurlijk", grinnikt Rien. PSV won met 3-0 en zou later de finale winnen van Bastia.

De finale op Wembley tegen Panathinaikos beschouwt Rien nog steeds als een van de hoogtepunten. ,,Na terugkomst op Schiphol ben ik mijn broer blijven slapen op de luchthaven. Zo konden we Ajax de volgende ochtend met de beker zien arriveren. Om nooit te vergeten..." De Boxtelaar geeft aan dat hij Johan Cruijff altijd heeft geadoreerd. ,,Het verzamelen van spullen is pas later gekomen", vertelt hij in zijn tot museum omgebouwde bovenkamer. ,,Het idee om mijn collectie te etaleren, is recent", vervolgt Rien. ,,Toen ik 60 jaar werd, kreeg ik van mijn petekind Demi een mooi spandoek. Dat bracht me op het idee om mijn verzameling uit te stallen."

Het resultaat is verbluffend. De vroegere slaapkamer in Riens woning staat helemaal vol met boeken, knipsels, tijdschriften, posters, vlaggen, shirts en reclame-artikelen waarop een afbeelding van Johan Cruijff te zien is. Natuurlijk ontbreken de tegeltjes niet waarop Cruijffiaanse wijsheden staan - 'Ik hoef niet snel te zijn, als ik maar op tijd ben' - en beschikt de Boxtelaar over een unieke Hongaarse postzegel waarop 'De Verlosser' staat. ,,Pas geleden kreeg ik enkele vaantjes uit Amerika, waar Johan heeft gevoetbald bij Washington Diplomats en de LA Aztecs. Eigenlijk een vergeten periode in zijn rijke carrière." (Foto: Peter de Koning).

