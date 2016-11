Ridderorde voor Frank van Beers

Op de foto: Frank van Beers (midden) ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Boxtel. Links Marianne van Beers, echtgenote van Frank. (Foto: Gerard Schalkx).

Frank van Beers uit Boxtel heeft vrijdagavond uit handen van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Boxtel een koninklijke onderscheiding ontvangen. In restaurant 't Misverstant aan de Kampdijklaan te Vught werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van de stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon. Sinds 2008 bekleedde hij deze functie.

Van Beers was docent en vervolgens wethouder in Rosmalen en 's-Hertogenbosch. Van 2001 tot 2006 was hij burgemeester van Mill en Sint-Hubert. Vervolgens werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Boxtel en was hij tevens voorzitter van het Veiligheidshuis Den Bosch.

Sinds 2012 is Van Beers voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Cello. Daarnaast ontplooit hij diverse nevenactiviteiten. Zo is hij tot op heden voorzitter van Zorgzaam Netwerk Rosmalen, voorzitter van de Stichting Godshuizen, voorzitter van het Brabants kennisnetwerk Zoönosen, voorzitter van Zorgzaam Den Bosch, voorzitter van het platform Zorg in Noord-Oost Brabant en bestuurslid van de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging, kring 's-Hertogenbosch.

Van Beers werd onderscheiden om de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteit. Het zwaartepunt van zijn verdiensten ligt hij het voorzitterschap van de stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon.