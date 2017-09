Restaurant De Bourgondiër dicht

Restaurant De Bourgondiër aan de Bosscheweg in Boxtel heeft de deuren gesloten. Dat maakt uitbater Peter van Rossum op de website van het restaurant bekend.

Van Rossum schrijft in de korte verklaring dat het hem 'ondanks enthousiasme en tomeloze inzet' niet gelukt is een bloeiend bedrijf op te zetten. ,,Na vier jaar is het doek gevallen en kan ik u niet meer van dienst zijn."

De uitbater dankt de vaste gasten voor hun regelmatige bezoek en spreekt de waardering uit voor zijn team dat hem 'altijd heeft gesteund'. (Archieffoto Brabants Centrum).