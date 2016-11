Reparatie balkons Hoogheem van start

In opdracht van woonstichting Sint-Joseph begint volgende week de reparatie van de verzakte balkons van Hoogheemflat Schorpioen in Boxtel. Op 18 oktober constateerde de woonstichting dat de acht balkons die in 1995 aan het gebouw zijn bevestigd, scheef hingen.

,,De afgelopen weken werkten we aan een oplossing en vroegen daarvoor vergunning aan", aldus een woordvoerster. ,,Tevens onderzochten we de vergelijkbare balkons van flat Boogschutter. Daar is geen verzakking geconstateerd."

Later deze week begint de firma Van Wijnen met de voorbereidingen voor het herstelwerk. De aannemer boort vanaf 14 november twee extra palen naast de huidige paalconstructie en legt een nieuwe fundering aan. Daarna zal Van Wijnen de balkons opvijzelen, ofwel langzaam weer waterpas brengen. ,,Tijdens dit proces meten we continu", laat Sint-Joseph dinsdagavond weten.. ,,We verwachten dat de werkzaamheden voor de kerstvakantie gereed zijn. De gemeente verleende ons binnen heel korte termijn vergunning om te starten met het herstel."

Bewoners reageerden volgens Sint-Joseph rustig op het bericht over de verzakte balkons. In de afgelopen weken kwamen nagenoeg geen vragen binnen. (Foto: Peter de Koning).