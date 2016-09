Rekkendonken brengt paardenfans samen op reünie

Met een historie van meer dan veertig jaar kun je wel stellen dat manege De Rekkendonken in Liempde de afgelopen decennia heel wat paardenliefhebbers over de vloer heeft gehad. Allemaal zijn ze welkom op de reünie die op zondag 18 september in de rijschool plaatsvindt. Ook belangstellenden die nieuwsgierig zijn naar de ruitersportschool worden die dag hartelijk ontvangen.

Jonge ponygekken die hun eerste lessen op één van de manegepaarden hebben gevolgd, trotse eigenaren die dagelijks hun paard kwamen verzorgen in de pensionstalling, ruiters die te gast waren tijdens één van de vele wedstrijden die werden georganiseerd of de jaarlijkse stoet meiden - en af en toe jongens - die de vakantie van hun leven kregen tijdens de ponykampen: al sinds 1973 kan paardenminnend Liempde terecht in de manege van de familie Schellekens aan de Vleutstraat.

,,We dromen al jaren van een reünie", vertelt Liane Schellekens namens de Liempdse ruiterschool ,,We proberen zoveel mogelijk mensen uit te nodigen met behulp van de gegevens uit onze oude administratieboeken, maar vooral vrouwen bezochten onze manege en laten die nou nét meestal hun naam veranderen na hun trouwen. Dat zoekt best lastig", lacht Liane.

Demonstratie

De reünie van De Rekkendonken is niet alleen een gezellig weerzien, maar ook de veelbelovende jonge springruiter Vronie van der Rijt uit Nuenen verzorgt een demonstratie. ,,We stellen alles open. Onze midgetgolfbaan, de oud-Hollands spellen in de potstal en natuurlijk de ruimtes in de manege", aldus Liane.

Iedereen die warme herinneringen koestert aan zijn of haar tijd bij de manege, is zondag 18 september tussen 13.00 en 17.00 welkom bij manege De Rekkendonken aan de Liempdse Vleutstraat. Ook andere belangstellenden mogen binnenlopen. De organisatie vindt het fijn als deelnemers zichzelf voor 10 september opgeven via het inschrijfformulier op www.derekkendonken.nl. Ook stellen ze het op prijs om oude foto's te ontvangen via e-mail: info@derekkendonken.nl. Die worden uiteraard tijdens de reünie getoond.