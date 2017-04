Op de foto: Oma Jet is genomineerd voor de Granny Award van NPO Radio 2. Van links naar rechts: kleinzoon René van den Bosch, Jet Ketelaars, radiodeejay Frank van 't Hof en kleindochter Yvon van den Bosch. (Foto: Peter de Koning).

Radiodeejay Gerard Ekdom is op zoek naar de leukste oma van Nederland. René van den Bosch en zijn zus Yvon twijfelden geen moment en gaven hun Boxtelse oma Jet Ketelaars (94) op voor de verkiezing. Ze zonden het grappige filmpje in waarin oma Jet 'Waar is dat feestje, hier is dat feestje' zong. Die tekst was al enkele malen te horen in het radioprogramma van Ekdom. Deejay Frank van 't Hof verraste oma Jet woensdagochtend in Simeonshof met de mededeling dat ze bij de leukste grootmoeders van Nederland hoort.